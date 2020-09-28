28 Сент. 2020 2020-09-28T00:56:56+03:00

Белые человечки на московских дорогах: что значат новые сигналы светофоров 00:00 00:00

Главные темы:

- Белые человечки на московских дорогах: что значат новые сигналы светофоров

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что делать, если у пострадавшего в ДТП нет полиса ОСАГО

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Сдвинуть недвижимое: к чему приведет затея московских властей с «народным каршерингом»

Гость: Федор Буцко, автожурналист

- Конкурс элегантности Villa D’Este: когда автомобиль – произведение искусства

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист

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