Белые человечки на московских дорогах: что значат новые сигналы светофоров
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается дорог, водителей и машин
Белые человечки на московских дорогах: что значат новые сигналы светофоров
Главные темы:
- Белые человечки на московских дорогах: что значат новые сигналы светофоров
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Что делать, если у пострадавшего в ДТП нет полиса ОСАГО
Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Сдвинуть недвижимое: к чему приведет затея московских властей с «народным каршерингом»
Гость: Федор Буцко, автожурналист
- Конкурс элегантности Villa D’Este: когда автомобиль – произведение искусства
Гость: Александр Пикуленко, автожурналист
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