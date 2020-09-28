2020-09-29T01:36:47+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Надо сесть за большой стол с азербайджанской едой, отличным армянским коньяком и решить все проблемы

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: Надо сесть за большой стол с азербайджанской едой, отличным армянским коньяком и решить все проблемы

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
"Близка к критической": в Счетной палате оценили ситуацию с мусорными полигонами в России
Путин раскрыл, как избежать введения ограничений по COVID-19
Страховку по некоторым видам вкладов в России увеличили до 10 миллионов рублей
В России осужденные смогут отбывать наказание в том регионе, где живут родственники
Девятилетний ребенок погиб при обстреле города в Карабахе
Макрон заявил, что Париж предлагает сделать выводы по делу Навального исходя из объяснений РФ
Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства жилья
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 29 сентября 2020 года
Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 29 сентября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана
Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального
В ДТП с инкассаторским автомобилем под Оренбургом погибли три человека
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом самолете в Карабахе
За два дня боев погибли 84 военных Нагорно-Карабахской республики