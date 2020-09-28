2020-09-28T11:35:51+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Как пользоваться прикуривателем в автомобиле, чтобы его не сжечь

Кирилл Манжула рассказывает о неожиданных проблемах, которые могут возникнуть, если вместо прикуривателя воткнуть зарядку для смартфона или пылесос

Как пользоваться прикуривателем в автомобиле, чтобы его не сжечь

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