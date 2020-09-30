30 Сент. 2020 2020-09-30T14:55:05+03:00

Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей 00:00 00:00

Главные темы:

- Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей

- Рубль падает. Автодилеры спешно переписывают ценники

- А еще мы приплюснули крышу: тест-драйв Audi Q3 Sportback

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Автопробег Нью-Йорк – Париж 1907 года, в кино и жизни

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист