2020-09-30T14:55:05+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается дорог, автомобилей и их владельцев

Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей

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Главные темы:

- Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей

- Рубль падает. Автодилеры спешно переписывают ценники

- А еще мы приплюснули крышу: тест-драйв Audi Q3 Sportback

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Автопробег Нью-ЙоркПариж 1907 года, в кино и жизни

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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