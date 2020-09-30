Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается дорог, автомобилей и их владельцев
Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей
Главные темы:
- Готовьте денежки: в России могут появиться новые штрафы для водителей
- Рубль падает. Автодилеры спешно переписывают ценники
- А еще мы приплюснули крышу: тест-драйв Audi Q3 Sportback
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Автопробег Нью-Йорк – Париж 1907 года, в кино и жизни
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист