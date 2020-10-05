5 Окт. 2020 2020-10-05T01:30:30+03:00

Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС 00:00 00:00

Главные темы:

- Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Десять заповедей езды в темноте

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Новый Opel Mokka: немецкий француз для российских дорог

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Непроклятое место: 15 лет заводу Renault в Москве

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.