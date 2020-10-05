2020-10-05T01:30:30+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев

Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС

00:00
00:00

Главные темы:

- Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Десять заповедей езды в темноте

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Новый Opel Mokka: немецкий француз для российских дорог

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Непроклятое место: 15 лет заводу Renault в Москве

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Октября 2020 7:03 - 8:02

Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса
Оперативный штаб не планирует закрывать границы России из-за коронавируса
Банки стали реже выдавать кредиты без подтверждения дохода
"Поражает он сердце, сосуды, лимфатические узлы": педиатр рассказал о тяжёлом детском синдроме, который коронавирус перенёс на взрослых
Суд вновь не смог отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
В России предложили ввести социальный налоговый вычет
Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером Бельгии
Спрос на загородную недвижимость в Московской области вырос в два раза
В Совфеде заявили, что в России не будут вводить режим всеобщей изоляции
В России за сутки выявили 10 888 новых заражённых коронавирусом
В Москве утвердили стандарт лечения зараженных коронавирусом в стационарах
Совфед не исключает повторного закрытия границ России из-за коронавируса
Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении
Путин поздравил педагогов с Днём учителя
Россиянки в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет
В Госдуме предложили убрать навязчивую рекламу из коммунальных платежек
Материалы о загрязнении воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК
Шесть человек погибли после того, как грузовик врезался в рынок
В США заявили, что Трамп скрыл свой первый положительный тест на коронавирус