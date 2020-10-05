Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС
Главные темы:
- Запрет на импорт дешевого бензина отменен. Как это повлияет на ценники на АЗС
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Десять заповедей езды в темноте
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Новый Opel Mokka: немецкий француз для российских дорог
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Непроклятое место: 15 лет заводу Renault в Москве
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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