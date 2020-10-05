2020-10-05T14:52:58+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Коронавирус. Около 3% российских школ находятся на карантине, но массовых закрытий пока не обещают

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, как будут учиться наши дети и работать мы сами из-за подъема заболеваемости коронавирусом, что за проблема с экологией случилась на Камчатке и как за нами следят из космоса

Коронавирус. Около 3% российских школ находятся на карантине, но массовых закрытий пока не обещают

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