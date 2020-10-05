Коронавирус. Около 3% российских школ находятся на карантине, но массовых закрытий пока не обещают
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, как будут учиться наши дети и работать мы сами из-за подъема заболеваемости коронавирусом, что за проблема с экологией случилась на Камчатке и как за нами следят из космоса
Коронавирус. Около 3% российских школ находятся на карантине, но массовых закрытий пока не обещают
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