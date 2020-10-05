2020-10-05T20:13:03+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Дмитрий Абзалов: Васильева бросили для борьбы с кланами в Дагестанами, но во время коронавируса ситуация осложнилась

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают отставку главы Дагестана Владимира Васильева и попытки втянуть в конфликт по Карабаху Турцию и Россию

Дмитрий Абзалов: Васильева бросили для борьбы с кланами в Дагестанами, но во время коронавируса ситуация осложнилась

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