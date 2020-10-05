Обвинявшую власть в притеснениях и покончившую с собой журналистку Ирину Славину в 2019 году награждал губернатор Нижегородской области
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают человеческую трагедию погибшей журналистки, ухудшение ситуации с коронавирусом, непонятную ситуацию с мертвыми животными на Камчатке и падение в обморок учеников на линейке в Великих Луках
Обвинявшую власть в притеснениях и покончившую с собой журналистку Ирину Славину в 2019 году награждал губернатор Нижегородской области
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.