2020-10-06T00:38:22+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: В Москве уже продажи офисов снизились на 25%

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: В Москве уже продажи офисов снизились на 25%

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 44.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Армия Карабаха заявила, что поймала в «ловушку» военных Азербайджана
Ученые нашли необычные отложения в одной из рек на Камчатке
В США отметили прогресс по переговорам о ядерных вооружениях с Россией
В ОП предложили доплачивать работающим во время коронавируса пенсионерам
Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти
Беспорядки в Киргизии: один человек погиб, 590 пострадали
Последние новости на утро 6 октября 2020: Президент Киргизии допустил аннулирование итогов парламентских выборов
Протестующие захватили мэрию Бишкека
Мужчина попросил шесть миллионов долларов для выдуманных компаний из «Игры престолов»
Похудевшая на 55 килограммов женщина дала три главных совета тем, кто мечтает скинуть лишнее
Названы главные причины проблем дольщиков
Россия названа лидером по темпам роста цифровых платежей
В Киргизии протестующие освободили из заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова
В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар
Для выплат по ОСАГО планируют ввести онлайн-оформление
Кинотеатр «КАРО» не может быть оштрафован после мониторинга Роспотребнадзора
У переболевших ОРВИ могут быть антитела к коронавирусу
В России сократили зарплаты более четырем миллионам россиян
Протестующие в Бишкеке освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева
Видео с места смертельного ДТП со звездой "Холостяка" Викторией Коротковой появилось в сети