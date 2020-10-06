После прилета российского спецборта в Ереван обстрелы в Карабахе стихли
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, как сейчас развивается ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта, почему нескольким школьникам стало плохо на линейке в Великих Луках и какая погода будет в ближайшие месяцы
После прилета российского спецборта в Ереван обстрелы в Карабахе стихли
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