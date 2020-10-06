Под колпаком. Из-за коронавируса работодателей обязали отправить сотрудников на удаленку и предоставить мэрии номера их машин и телефонов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают ужесточение карантинных мер, информационную войну США и России и 30-летие объединения Германии
Под колпаком. Из-за коронавируса работодателей обязали отправить сотрудников на удаленку и предоставить мэрии номера их машин и телефонов
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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