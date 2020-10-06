2020-10-06T21:20:15+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Под колпаком. Из-за коронавируса работодателей обязали отправить сотрудников на удаленку и предоставить мэрии номера их машин и телефонов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают ужесточение карантинных мер, информационную войну США и России и 30-летие объединения Германии

Под колпаком. Из-за коронавируса работодателей обязали отправить сотрудников на удаленку и предоставить мэрии номера их машин и телефонов

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