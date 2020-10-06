2020-10-07T00:32:24+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: В рублях надо хранить только то, что на жизнь. Остальное - в долларах

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: В рублях надо хранить только то, что на жизнь. Остальное - в долларах

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