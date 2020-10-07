7 Окт. 2020 2020-10-07T10:22:10+03:00

Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей? 00:00 00:00

Главные темы:

- Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?

- Бумажные ПТС уходят в историю. Чем это грозит водителям

- Jaguar F-Pace SVR: запредельно быстро и жутко громко

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Автомобиль теряет детали: чего лишатся машины в ближайшем будущем

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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