2020-10-07T10:22:10+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается машин и их владельцев

Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?

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Главные темы:

- Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?

- Бумажные ПТС уходят в историю. Чем это грозит водителям

- Jaguar F-Pace SVR: запредельно быстро и жутко громко

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Автомобиль теряет детали: чего лишатся машины в ближайшем будущем

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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