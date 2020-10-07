Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается машин и их владельцев
Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?
Главные темы:
- Рубль подешевел на четверть с начала года. А что со стоимостью запчастей?
- Бумажные ПТС уходят в историю. Чем это грозит водителям
- Jaguar F-Pace SVR: запредельно быстро и жутко громко
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Автомобиль теряет детали: чего лишатся машины в ближайшем будущем
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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