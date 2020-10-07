Возьмут на карандаш. Мэрия Москвы требует личные данные сотрудников, которых работодатели отправляют на удаленку
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Виктор Баранец обсуждают вводимые ограничения в Москве, право бабушек и дедушек на пребывание с внуками и первую женскую бригаду сантехников
Возьмут на карандаш. Мэрия Москвы требует личные данные сотрудников, которых работодатели отправляют на удаленку
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