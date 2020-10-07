Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, почему не прекращаются беспорядки в Киргизии, зачем Тихановская встретилась с Меркель и нужно ли снижать возраст участия в выборах до 16 лет
Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше
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