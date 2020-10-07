2020-10-07T15:18:48+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, почему не прекращаются беспорядки в Киргизии, зачем Тихановская встретилась с Меркель и нужно ли снижать возраст участия в выборах до 16 лет

Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Сентября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Александр Коц - про инаугурацию: У Лукашенко был выбор между тихим междусобойчиком и огромным скандалом «злобный диктатор провел коронацию»

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
24 Сентября 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: Максим Кононенко: Россия в этом году окончательно обособилась в самостоятельную цивилизацию и стала жить своей жизнью. Это большое достижение

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Минздрав готов предоставлять дорогостоящий препарат «ТауроЛок» бесплатно
Качественным винам Краснодарского края присвоят единое географические наименование "Кубань"
Два человека пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов под Рязанью
Светлана Тихановская объявлена в розыск в России
Ученые предупредили о распространении опасной болезни, которую ранее считали побежденной
Врач рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса
Песков: Обязательства России перед Арменией не распространяются на Карабах
Путин и Лукашенко обсудили открытие границ, ситуацию в Карабахе и Киргизии
Тушить пожар в Рязанской области будут самолет Ил-76, поезд и пожарные танки
Федеральную трассу «Каспий» перекрыли из-за взрывов в Рязанской области
В Госдуме назвали ожидаемым решение Польши оштрафовать компании, работающие над «Северным потоком -2»
Взрывы в Рязанской области 7 октября 2020: идет эвакуация
Видео взрывов и пожара на бывших складах в Рязанской области начали появляться в сети
79% россиян считают, что богатые и бедные должны платить разные налоги
Работа международных платежных систем в Киргизии приостановлена
Коронавирус у Петра Порошенко: что известно о состоянии экс-президента Украины
СК возбудил уголовное дело после загрязнения пляжей на Камчатке
Что требуют протестующие в Киргизии: появилось видео с митинга перед домом правительства
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Тихановской
В Рязанской области произошли взрывы на бывших воинских складах
Премьер-министр Израиля обсудил с Путиным Иран, Сирии и борьбу с коронавирусом
Станислав Черчесов прокомментировал подозрительные тесты на коронавирус у футболистов сборной России
Более тысячи человек собрались у дома правительства в Бишкеке
Эксперты оценили перспективу отрыва МРОТ от прожиточного минимума
Про Чебурашку выпустят полнометражный фильм
Сантехники лишились первенства в рейтинге самых пьющих профессий
"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе