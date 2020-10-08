2020-10-08T21:46:20+03:00
Вечерний Мардан
Павел ПРЯНИКОВМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Павел Пряников: Ковидный год стал переломным - государство начало заботиться о людях

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, становится ли Россия социальным государством или по-прежнему будут тратиться миллиарды на Ельцин-центр

Павел Пряников: Ковидный год стал переломным - государство начало заботиться о людях

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Октября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Под колпаком. Из-за коронавируса работодателей обязали отправить сотрудников на удаленку и предоставить мэрии номера их машин и телефонов

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
5 Октября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Обвинявшую власть в притеснениях и покончившую с собой журналистку Ирину Славину в 2019 году награждал губернатор Нижегородской области

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
29 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: «Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Мария ЗАХАРОВА
07:30
21:30
24 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Илья Варламов: Россию на карантин не закроют. Мы будем идти по принципу «лучше мы сейчас переболеем, а там как-нибудь разберемся»

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Илья ВАРЛАМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ученые нашли на астероиде Бенну следы потоков воды
Глава банка "Траст" Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве
Свежие новости об Алексее Навальном на 9 октября 2020 года: оппозиционер восстанавливается и раздает интервью
Коронавирус в Москве, последние новости на 9 октября 2020 года: кого переводят на удаленку
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 октября 2020 года составило 3323 человека
Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост президента Киргизии
Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию на консультации по ситуации в Карабахе
Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Зеленский выразил недоверие к российской вакцине от COVID-19
В Москве умерли 33 пациента с коронавирусом
ВОЗ зарегистрировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом