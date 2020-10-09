Самоизоляция 2.0: Минздрав обратился к россиянам с призывом провести выходные дома
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают ухудшение заболеваемости коронавирусом, выдвижение Леонида Агутина на Грэмми, обстрел храма в Нагорном Карабахе и предложение уравнять мужчин и женщин в декретных правах
Самоизоляция 2.0: Минздрав обратился к россиянам с призывом провести выходные дома
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