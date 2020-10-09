После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают детективную историю вокруг экстренной посадки самолета с Навальным, данные проб о загрязненной воде на Камчатке и рекордный рост уровня счастья россиян
После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта
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