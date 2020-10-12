Почему Третьяковка регулярно попадает в какие-то скандалы
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают очередной скандал в Третьяковке, задержания протестующих в Хабаровске, расследование ЧП на Камчатке и новые подробности про отца Марии Певчих
Почему Третьяковка регулярно попадает в какие-то скандалы
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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