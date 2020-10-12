Профессии будущего. Специалист по кибербезопасности
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Специалист по кибербезопасности
Белые хакеры, кибериммунитет, киберпреступники — это термины из мира профессии будущего: специалист по кибербезопасности. Они будут способны защищать информацию, предугадывать действия преступников и создавать безопасную архитектуру пользования данными, предотвращать внедрения в государственную инфраструктуру и даже обеспечивать национальную безопасность. Специалисты по кибербезопасности будут востребованы и в крупных финансовых и IT-компаниях, и в государственных органах, и в оборонных ведомствах, и в промышленных корпорациях.
Хакерские атаки регистрируются во всех уголках планеты, и чтобы противостоять им, миру все больше и больше требуются специалисты по кибербезопасности. Об этой профессии в очередной серии подкастов «Гости из будущего» нам рассказали:
Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности
Софья Цигуро, младший системный администратор «Лаборатории Касперского»