12 Окт. 2020 2020-10-12T18:57:43+03:00

Профессии будущего. Специалист по кибербезопасности 00:00 00:00

Белые хакеры, кибериммунитет, киберпреступники — это термины из мира профессии будущего: специалист по кибербезопасности. Они будут способны защищать информацию, предугадывать действия преступников и создавать безопасную архитектуру пользования данными, предотвращать внедрения в государственную инфраструктуру и даже обеспечивать национальную безопасность. Специалисты по кибербезопасности будут востребованы и в крупных финансовых и IT-компаниях, и в государственных органах, и в оборонных ведомствах, и в промышленных корпорациях.

Хакерские атаки регистрируются во всех уголках планеты, и чтобы противостоять им, миру все больше и больше требуются специалисты по кибербезопасности. Об этой профессии в очередной серии подкастов «Гости из будущего» нам рассказали:

Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности

Софья Цигуро, младший системный администратор «Лаборатории Касперского»