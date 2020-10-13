2020-10-13T13:27:31+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля

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Главные темы:

- Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT. Калинов Павел, менеджер по продажам компании Denso

- Как подобрать хороший шиномонтаж: 15 «не», которые спасут вашу машину от криворуких мастеров

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Побочные эффекты коронавируса: от конъюнктивита до агрессивного вождения

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Поэт, автомобиль и муза: Как Маяковский во Франции автомобиль покупал.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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