13 Окт. 2020 2020-10-13T13:27:31+03:00

Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля 00:00 00:00

Главные темы:

- Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT. Калинов Павел, менеджер по продажам компании Denso

- Как подобрать хороший шиномонтаж: 15 «не», которые спасут вашу машину от криворуких мастеров

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Побочные эффекты коронавируса: от конъюнктивита до агрессивного вождения

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Поэт, автомобиль и муза: Как Маяковский во Франции автомобиль покупал.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.