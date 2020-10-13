Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля
Главные темы:
- Готовим кошельки? Как рынок автозапчастей реагирует на падение курса рубля
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT. Калинов Павел, менеджер по продажам компании Denso
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Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Побочные эффекты коронавируса: от конъюнктивита до агрессивного вождения
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Поэт, автомобиль и муза: Как Маяковский во Франции автомобиль покупал.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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