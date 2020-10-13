18-летний студент тяжело ранил бабушку, убил соседа и открыл стрельбу по людям на остановке
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают трагедию в Нижегородской области, предложение ввести налог на бездетность и миллионные заработки в ТикТоке
18-летний студент тяжело ранил бабушку, убил соседа и открыл стрельбу по людям на остановке
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.