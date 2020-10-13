2020-10-13T15:45:10+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Белые пятна коронавируса: что мы до сих пор не знаем о заразе

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, почему заболеваемость в России продолжает бить рекорды, что происходит с морскими животными на Камчатке и нужно ли запрещать отмечать Хеллоуин в России

Белые пятна коронавируса: что мы до сих пор не знаем о заразе

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9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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