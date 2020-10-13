Политический аналитик Руслан Бизяев: Белоруссию ждёт плавная реинтеграция в Россию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, выживет ли экономика Белоруссии без России, почему партия Зеленского «Слуга народа» стремительно теряет популярность и зачем Центробанк хочет ввести цифровой рубль
Политический аналитик Руслан Бизяев: Белоруссию ждёт плавная реинтеграция в Россию
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.