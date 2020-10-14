2020-10-14T13:59:41+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Apple показала новые айфоны

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают новый айфоны, ультиматум Тихановской, создание цифрового рубля и запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Apple показала новые айфоны

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9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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