Сергей Лавров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»: США ведут себя грубо и беспардонно. Мы не должны делать так
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, есть ли у России интересы, которые нужно отстаивать грубо и беспардонно, почему в России не вводят жесткий карантин и предложение Медведева о бесплатных лекарствах
Сергей Лавров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»: США ведут себя грубо и беспардонно. Мы не должны делать так
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.