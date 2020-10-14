2020-10-15T02:14:35+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Лавров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»: США ведут себя грубо и беспардонно. Мы не должны делать так

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, есть ли у России интересы, которые нужно отстаивать грубо и беспардонно, почему в России не вводят жесткий карантин и предложение Медведева о бесплатных лекарствах

Сергей Лавров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»: США ведут себя грубо и беспардонно. Мы не должны делать так

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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