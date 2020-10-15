Из-за коронавируса во Франции вводят комендантский час, а в Москве - пропуска с QR-кодами в ночные клубы
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают ужесточение мер по ковиду, решение президента Киргизии уйти в отставку и закон о Госсовете, который Путин внес в Госдуму
Из-за коронавируса во Франции вводят комендантский час, а в Москве - пропуска с QR-кодами в ночные клубы
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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