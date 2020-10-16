ВОЗ похвалила Россию за своевременные меры против коронавируса
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен выясняют, как сейчас сейчас чувствуют себя люди, сделавшие прививки против коронавируса, от каких развлечений нам пришлось отказаться и нужно ли вводить тьюторов в школы
ВОЗ похвалила Россию за своевременные меры против коронавируса
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