2020-10-16T15:20:51+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Уходим в онлайн! Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен выясняют, сможем ли полностью отказаться от наличных денег, как продвигается расследование ЧП с животными на Камчатке и как правильно питаться, чтобы быть здоровым

Уходим в онлайн! Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

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9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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