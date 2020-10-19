2020-10-19T15:51:44+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Спецкор Александр Коц - из Карабаха: Президент Азербайджана заявляет о взятии сел, которых давно не существует

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, почему Армения и Азербайджан договариваются о перемирии и тут же его нарушают, что делать с выгоранием на удаленке и почему население России продолжает уменьшаться

Спецкор Александр Коц - из Карабаха: Президент Азербайджана заявляет о взятии сел, которых давно не существует

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Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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