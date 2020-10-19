2020-10-19T19:12:20+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Чеченец зарезал французского учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, а виновата Россия

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, почему случившуюся во Франции трагедию используют для того, чтобы в очередной раз демонизировать Россию и как нашей стране разруливать армяно-азербайджанский конфликт

Николай Стариков: Чеченец зарезал французского учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, а виновата Россия

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