17 Окт. 2020 2020-10-19T12:25:52+03:00

Помогают гаджеты в учебе или нет? 00:00 00:00

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Радио «Комсомольская правда» запускают программу для подростков, авторами и ведущими которой станут они сами.

«Наше время или взрослым вход воспрещен».

Подростки от 13 до 17 лет обсуждают важные для них темы, родители — подслушивают!

В эту субботу ребята решат, нужны им телефон и планшеты или нет.

спикеры:

Наталья Агре, ио директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО

Вера Ряшина, кандидат психологических наук,

Александр Серов, педагог одной из московских школ

Тутта Ларсен, журналист