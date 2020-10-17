2020-10-19T12:25:52+03:00
Наше время или Взрослым вход воспрещен
Тутта ЛАРСЕННаталья АГРЕ

Помогают гаджеты в учебе или нет?

Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают

Помогают гаджеты в учебе или нет?

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Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Радио «Комсомольская правда» запускают программу для подростков, авторами и ведущими которой станут они сами.

«Наше время или взрослым вход воспрещен».

Подростки от 13 до 17 лет обсуждают важные для них темы, родители — подслушивают!

В эту субботу ребята решат, нужны им телефон и планшеты или нет.

спикеры:

Наталья Агре, ио директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО

Вера Ряшина, кандидат психологических наук,

Александр Серов, педагог одной из московских школ

Тутта Ларсен, журналист

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