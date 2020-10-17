Помогают гаджеты в учебе или нет?
Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают
Помогают гаджеты в учебе или нет?
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Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО и Радио «Комсомольская правда» запускают программу для подростков, авторами и ведущими которой станут они сами.
«Наше время или взрослым вход воспрещен».
Подростки от 13 до 17 лет обсуждают важные для них темы, родители — подслушивают!
В эту субботу ребята решат, нужны им телефон и планшеты или нет.
спикеры:
Наталья Агре, ио директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО
Вера Ряшина, кандидат психологических наук,
Александр Серов, педагог одной из московских школ
Тутта Ларсен, журналист