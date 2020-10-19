2020-10-19T16:17:52+03:00
Гости из будущего
Александра КОЧНЕВА@radio_kp

Профессии будущего. Разработчик беспилотных систем

10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным

Профессии будущего. Разработчик беспилотных систем

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Сегодня говорим о технологии, которая в будущем сможет полностью заменить человека за рулем автомобиля. Или все-таки нет?

Сейчас причиной около 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. Беспилотные автомобили позволят решить этот вопрос и повысить безопасность движения на дорогах. Робот не нарушает правила, не утомляется, не отвлекается от дороги и десятки раз в секунду сканирует пространство вокруг себя.

Разумеется, эти беспилотные системы кто-то должен создать, разработать!

Вот об этой профессии мы и узнаем в нашем подкасте: профессия разработчик беспилотных систем!

Рассказывают об этом:

Борис Иванов - руководитель проекта "Беспилотный автомобиль StarLine"

Александр Никифоров - руководитель отдела Телематика и руководитель open source проекта StarLine OSCAR по созданию беспилотного автомобиля

Илья Клюев - специалист по развитию бизнеса стартапа BaseTracK

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