Профессии будущего. Разработчик беспилотных систем
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Разработчик беспилотных систем
Сегодня говорим о технологии, которая в будущем сможет полностью заменить человека за рулем автомобиля. Или все-таки нет?
Сейчас причиной около 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. Беспилотные автомобили позволят решить этот вопрос и повысить безопасность движения на дорогах. Робот не нарушает правила, не утомляется, не отвлекается от дороги и десятки раз в секунду сканирует пространство вокруг себя.
Разумеется, эти беспилотные системы кто-то должен создать, разработать!
Вот об этой профессии мы и узнаем в нашем подкасте: профессия разработчик беспилотных систем!
Рассказывают об этом:
Борис Иванов - руководитель проекта "Беспилотный автомобиль StarLine"
Александр Никифоров - руководитель отдела Телематика и руководитель open source проекта StarLine OSCAR по созданию беспилотного автомобиля
Илья Клюев - специалист по развитию бизнеса стартапа BaseTracK