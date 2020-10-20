Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года?
Главные темы:
- Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Зачем нужен ручной тормоз в автомобиле с АКПП?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Полный привод на кроссовере в условиях города - необходимость или блажь?
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Bugatti - самый быстрый автомобиль в мире.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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