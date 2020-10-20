20 Окт. 2020 2020-10-20T11:44:47+03:00

Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года? 00:00 00:00

Главные темы:

- Новые штрафы для водителей - на каких шинах нельзя будет ездить с 2021 года?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Зачем нужен ручной тормоз в автомобиле с АКПП?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Полный привод на кроссовере в условиях города - необходимость или блажь?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Bugatti - самый быстрый автомобиль в мире.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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