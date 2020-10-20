2020-10-20T12:34:36+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Россияне больше не гордятся великой русской литературой, при том стыдятся распада Советского Союза

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, чем нам гордиться, нужно ли навсегда переходить на дистанционное образование и есть ли шанс у электромобилей когда-нибудь покорить Россию

Россияне больше не гордятся великой русской литературой, при том стыдятся распада Советского Союза

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9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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