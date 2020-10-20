Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Минфин предложил сократить штатную численность военнослужащих на 10%
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, для чего Минфин вносит такую странную инициативу и почему Россия не умеет пользоваться своей мягкой силой
Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Минфин предложил сократить штатную численность военнослужащих на 10%
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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