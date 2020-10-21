2020-10-21T15:54:17+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости

Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет

00:00
00:00

Главные темы:

- Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет

- Почему растет число погибших в ДТП с участием такси в Москве

- Электричество наступает: российский рынок электрокаров растет быстрее европейского

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Unimog: где-то между трактором и грузовиком

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Октября 2020 7:03 - 8:02

Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом
Полиция завершила спецоперацию в Грузии и арестовала захватившего банк преступника
Вице-президент Турции назвал условия для отправки войск в Карабах
Папа Римский Франциск вновь высказался за гражданские права однополых пар
Домашний матч ФК «Спартак» может пройти без зрителей
При испытаниях британской вакцины от коронавируса умер доброволец
Более 120 компаний Европы затронут расширенные санкции США против "Северного потока-2"
Эксперт назвала позитивные стороны налогового вычета за фитнес
Никол Пашинян призвал народ Армении взяться за оружие
В Грузии полиция вывела пятерых человек из банка, где произошел захват заложников
Двое заложников освобождены из банка в Грузии
Госдума первом чтении ободрила повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей
Суперкомпьютер определил, как влажность влияет на распространение коронавируса
Путин заявил, что у властей нет планов вводить жёсткие ограничения в стране
Полиция овободила еще одного заложника из банка в Грузии
Чернокожего футболиста в Италии охрана не пустила на стадион матча Лиги Чемпионов. Тогда он загуглил охране свое фото
В Арзамасе появился первый в Нижегородской области пешеходный фонтан