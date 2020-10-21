Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости
Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет
Главные темы:
- Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет
- Почему растет число погибших в ДТП с участием такси в Москве
- Электричество наступает: российский рынок электрокаров растет быстрее европейского
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Unimog: где-то между трактором и грузовиком
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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