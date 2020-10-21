21 Окт. 2020 2020-10-21T15:54:17+03:00

Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет 00:00 00:00

Главные темы:

- Потолок еще не пробит? Новые машины в России подорожали на 67% за шесть лет

- Почему растет число погибших в ДТП с участием такси в Москве

- Электричество наступает: российский рынок электрокаров растет быстрее европейского

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Unimog: где-то между трактором и грузовиком

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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