Чубайсу прочат отставку. Что об этом пишут и что говорит он сам
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экономистом Никитой Кричевским, отправится ли в отставку Чубайс и закроют ли Россию на самоизоляцию второй раз
Чубайсу прочат отставку. Что об этом пишут и что говорит он сам
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.