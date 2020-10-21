2020-10-22T00:40:34+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Нужно ли России министерство счастья

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, нужно ли измерять счастье в жизни, зачем Папа Римский Франциск заявил о праве однополых пар на семью и как будут работать новые санкции против «Северного потока-2»

Нужно ли России министерство счастья

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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