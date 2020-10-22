2020-10-22T12:14:45+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Надо делиться! Госдума поддержала проект о повышении НДФЛ для богатых

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, не будут ли прятать богатые свои зарплаты в тень, нужно ли мужчинам запрещать пользоваться услугами суррогатных матерей и какие красивые уникальные места есть в России

Надо делиться! Госдума поддержала проект о повышении НДФЛ для богатых

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Алиев: Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха
В Кремле рассказали, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова
В комитете Госдумы прокомментировали идею заморозки цен на домашний интернет
Погибший в ДТП с Ефремовым курьер, вероятно, не был пристегнут в момент аварии
Алиев не исключил своей встречи с Пашиняном в Москве
Судья зачитал десяток болезней в медкарте Михаила Ефремова
Кремль прокомментировал обвинения о вмешательстве России в выборы США
В СИЗО предложили предоставлять заключенным больше свободы для общения
«Приносил ему в СИЗО красный Мальборо»: в деле Михаила Ефремова обнаружился тайный адвокат
Умерший при испытаниях британской вакцины, возможно, получил плацебо
Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят
Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи