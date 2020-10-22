Надо делиться! Госдума поддержала проект о повышении НДФЛ для богатых
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, не будут ли прятать богатые свои зарплаты в тень, нужно ли мужчинам запрещать пользоваться услугами суррогатных матерей и какие красивые уникальные места есть в России
Надо делиться! Госдума поддержала проект о повышении НДФЛ для богатых
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