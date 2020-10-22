Европарламент присудил премию Андрея Сахарова оппозиции Белоруссии
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, сколько Запад будет нянчиться с белорусской оппозицией и высадится ли российский десант в Нагорном Карабахе
Европарламент присудил премию Андрея Сахарова оппозиции Белоруссии
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.