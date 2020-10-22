2020-10-22T21:13:03+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Европарламент присудил премию Андрея Сахарова оппозиции Белоруссии

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, сколько Запад будет нянчиться с белорусской оппозицией и высадится ли российский десант в Нагорном Карабахе

Европарламент присудил премию Андрея Сахарова оппозиции Белоруссии

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