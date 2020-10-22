Профессии будущего. Ученый и разработчик в области квантовых технологий
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Ученый и разработчик в области квантовых технологий
Люди думают, что квантовые технологии - это что-то из области невероятного и недоступного. Но на самом деле квантовые технологии однажды перевернули привычную реальность и подарили нам всю современную электронику, например: смартфоны и сверхплоские телевизоры, транзисторы, лазеры, интегральные микросхемы и даже мобильную связь. Будет ли новая квантовая революция, стоит ли учить квантовую физику - об этом в подкасте «Гости из будущего». Специальность: ученый и разработчик в области квантовых технологий.
Спикеры:
Алексей Федоров, выпускник кафедры "Защита информации" МГТУ им. Н.Э. Баумана и глава проекта по разработке алгоритмов обработки ключей в квантовой криптографии
Алена Мастюкова, магистр, младший научный сотрудник РКЦ