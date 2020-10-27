27 Окт. 2020 2020-10-27T11:06:16+03:00

Будущее рядом: диагностика двигателя по звуку в мобильнике, продвинутые алкозамки и дополненная реальность на лобовом стекле 00:00 00:00

Главные темы:

- Будущее рядом: диагностика двигателя по звуку в мобильнике, продвинутые алкозамки и дополненная реальность на лобовом стекле.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как сделать каршеринг цивилизованным: алкозамки, рейтинги водителей, ценовая политика и подписка на машины.

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Как разобраться в признаках износа подушек двигателя.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Бантик, Пигмей, Виллис, он же Джип. История главного вездехода Второй мировой.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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