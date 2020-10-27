Будущее рядом: диагностика двигателя по звуку в мобильнике, продвинутые алкозамки и дополненная реальность на лобовом стекле
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская вместе с экспертами обсуждают всё, что касается машин и их владельцев
Будущее рядом: диагностика двигателя по звуку в мобильнике, продвинутые алкозамки и дополненная реальность на лобовом стекле
Главные темы:
- Будущее рядом: диагностика двигателя по звуку в мобильнике, продвинутые алкозамки и дополненная реальность на лобовом стекле.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как сделать каршеринг цивилизованным: алкозамки, рейтинги водителей, ценовая политика и подписка на машины.
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Как разобраться в признаках износа подушек двигателя.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Бантик, Пигмей, Виллис, он же Джип. История главного вездехода Второй мировой.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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