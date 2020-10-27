Глава ростовского Минздрава ушла в отставку из-за смерти 13 пациентов горбольницы от нехватки кислорода
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают ЧП в ростовской больнице, провал американских переговоров по перемирию в Карабахе и очередной иск Пригожина к Милову и Навальному
Глава ростовского Минздрава ушла в отставку из-за смерти 13 пациентов горбольницы от нехватки кислорода
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