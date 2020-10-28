Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября
Дмитрий Делинский обсуждает вместе с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми все автомобильные новости
Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября
Главные темы:
- Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября
- 30 км/ч на зебре: власти хотят притормозить машины на пешеходных переходах
- Камеры готовятся штрафовать водителей за телефон
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Крылатая ракета немецкого производства: Mercedes-Benz 300SL
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист