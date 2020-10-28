2020-10-28T11:35:11+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября

Дмитрий Делинский обсуждает вместе с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми все автомобильные новости

Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября

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Главные темы:

- Электронные ПТС и маркировка шин. Что еще изменится в жизни водителей с 1 ноября

- 30 км/ч на зебре: власти хотят притормозить машины на пешеходных переходах

- Камеры готовятся штрафовать водителей за телефон

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Крылатая ракета немецкого производства: Mercedes-Benz 300SL

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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