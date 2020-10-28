2020-10-28T21:20:21+03:00
Вечерний Мардан
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Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

В Омске назревает «ковид-майдан»: машины скорой помощи возят больных в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают аховую ситуацию с российской медициной

В Омске назревает «ковид-майдан»: машины скорой помощи возят больных в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава

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В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
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