Система QR-кодов в Москве будет распространяться на всех и за всё?
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, на сколько сильно будут закручивать гайки при помощи новых цифровых технологий, митинги в Польше против абортов и что решил совет по культуре при Президенте
Система QR-кодов в Москве будет распространяться на всех и за всё?
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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