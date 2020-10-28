Зачем Россия и Белоруссия решили вместе бороться с фальсификацией истории Великой отечественной войны
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают последние новости из Белоруссии, угрозы Рамзана Кадырова президенту Франции, постройку храма при МГУ, предложение прекратить сравнивать нацизм и сталинизм, возможное освобождение российских социологов в Ливии
Зачем Россия и Белоруссия решили вместе бороться с фальсификацией истории Великой отечественной войны
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