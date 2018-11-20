20 Нояб. 10:05 2018-11-20T20:03:08+03:00

Как правильно применять пестициды 00:00 00:00

М. Антонов:

- Будем встречать на прямой связи из студии Радио «Комсомольская правда» в Красноярске тетю Таню Кудряшову. Это наша традиционная рубрика «Вот такая петрушка».

Т. Кудряшова:

- Здравствуйте. Рада вас слышать. Хотелось бы познакомить наших радиослушателей с очень интересной темой – пестициды, что это значит. И что входит в это понятие.

М. Антонов:

- Пестициды – все убрано уже!

Как правильно применять пестициды.Рассказывает дачный эксперт Татьяна Кудряшова. Ведущие: Михаил Антонов и Мария Баченина.

Т. Кудряшова:

- Мозги охладились и готовы принять новую информацию. Очень многие дачники – садоводы, цветоводы – этого слова очень боятся. Вообще непонятно, что такое пестицид. Оказывается, все очень просто. Пестициды объединяют группы веществ – уничтожителей. Например, таких как гербициды. Гербицид – напоминает гербарий. Герба – это уничтожающее сорняки средство. Инсектициды – уничтожающие вредителей насекомых. Фунгициды – фитофтора. Этот препарат уничтожает патогенные грибы, фузариоз, фитофтора. Бактерициды – значит, уничтожают патогенные бактерии. Зооциды – уничтожают вредных теплокровных животных. Акарициды – уничтожают клещей всех видов. Родентициды – уничтожают грызунов. Моллюскоциды – уничтожают слизняков. Авициды – уничтожающие птиц, которые мешают на автострадах и аэропортах. Эти препараты крайне необходимы на участке. Не надо просто заливать все подряд, но вы должны понимать, когда придете в магазин, что болезнь у растения и вредитель – это не одно и то же. И марганцовка с зеленкой не помогут от тли. Иногда, приходя в магазин, чтобы купить средство для уничтожения муравьев, слизней, вы начинаете метаться. Продавец – не консультант, он вам все равно что-нибудь продаст такое, чего вам не надо было. Вы должны точно знать, что вам требуется. На купленном препарате будет написано, если вам нужно от сорняков, то это гербицид. Если нужно от крыс, это будет родентицид или зооцид. Если это клещи, только акарициды. Но иногда бывают комбинированные препараты, куда входит и уничтожитель сорняков, и какой-то препарат для борьбы с почвенными вредителями.

М. Баченина:

- На всех этих препаратах пишут, что от чего?

Т. Кудряшова:

- Обязательно. Просто зачастую люди не хотят читать на пачке с препаратом. Там написано, как развести, когда пользоваться, время суток. И последняя графа – срок ожидания. Через какое время нужно повторить обработку. Это очень важная информация.

М. Баченина:

- Что делать зимой? Нужно ли забыть сад-огород на это время?

Т. Кудряшова:

- Конечно, не нужно забывать на все это время. Нужно купить необходимые препараты, купить семена. И очень хорошо каждый вечер по полчаса читать литературу. Это может быть и о растениях, и о цветах, о деревьях. Рекомендую сходить в приличный магазин и купить книгу, например, Дэвида Хессайона. У него целая серия книг, которые касаются цветов, деревьев, кустарников в вашем саде. Есть карманная книга, которая входит даже в маленькую сумочку, «Все о болезнях и вредителях в вашем саду и огороде». Там цветные изображения, написано, чем бороться. Вы должны понимать. Если вы видите, что название препарата вам не знакомо, зайдите в интернет, спросите в магазине у продавца, какой у нас есть аналог. Вот вам пример. Комбинированный препарат «Престиж». Проволочник забывает, что картошка на поле посажена. И четыре вида парши проходят мимо. 80 суток все прекрасно работает.

Юрий:

- Купили землю в магазине, развели белокрылку. Чем с ней можно бороться?

Т. Кудряшова:

- Развели белокрылку вы не от этой земли, сто процентов. Вряд ли вам нагрузили в пакет земли до такой степени зараженной. Зимой она в принципе погибает. Белокрылка живет повсеместно. Развели вы ее, потому что не следите за растениями. Вы ее увидели, когда она уже была в огромном количестве. Она прекрасно уничтожается растительными настойками – настой ромашки пиретрум. Можете сами ромашку посеять и из ее зеленой массы сделать раствор. Есть «Актара», которая это все уничтожит. Есть табачный настой. Но это нужно обрабатывать и теплицу, и почву. Перекопайте с оборотом пласта, не разбивая комья, на тридцать сантиметров. Это полтора штыка лопаты, выверните оттуда, пусть промерзнет все. Потому что яйца надо было уничтожать, когда было еще тепло.

Ольга:

- У меня яблони болели черным раком. Мы их потом спилили и убрали. Как деревья уберечь от черного рака?

Т. Кудряшова:

- Может быть заражен уже и весь сад. Ведь не только яблони этим болеют. И вишни страдают, и груши, правда, реже, чем остальные деревья. Обрабатывать нужно очень тщательно. Но вы должны заняться тем, чтобы у вас почва подходила растению. Выкопали приличную лунку, может быть, даже метр на метр, заменили там всю почву. Яблоня не любит кислую почву. А мы про это забываем. Насыпали туда перегноя, радостные – поскакали с дачи. А ничего, что это для нее кислая почва? А ничего, что нейтрализатор – доломитовая мука нужна была? А костная мука? Я всякие добавки – фосфор, калий, зола. Это все крайне необходимо. Деревья начинают болеть, когда они голодные, не политые вовремя, нет внекорневой подкормки. Вы должны понимать, что все насекомые, которые прилетят на уже ослабленную голодную яблоню, они принесут обязательно болезни. Бактериальный рак – это как раз нужны бактерициды. Посмотрите в интернете, что использовать от черного рака. Можно локально его лечить, вырезая обмякшие квадратные дециметры древесины, которая под пальцем реагирует как мягкая подушка. Нужно все это вырезать. Очень хорошо работает отработка автомобильного масла. Но обрабатывать надо именно вот эти вычищенные раны, а не все дерево подряд. А вот все, что падает с этой яблони, вы должны подбирать и сжигать. И желательно за границами вашего участка. Где-нибудь за воротами. Потому что это все очень опасно. Черный бактериальный рак очень похож, особенно вначале, на морозобойный, когда у дерева разрывается кора и образуются такие места, где разорвало дерево. А может разорвать по всей высоте. Вы повнимательней к этому отнеситесь. Может быть, это все можно полечить.

М. Баченина:

- «Возможно выращивание плодовых деревьев при высоких грунтовых водах? Сейчас у нас на участке в Перми вода на 1.2 метра».

Т. Кудряшова:

- Это очень печально. Вам придется еще примерно на 1.8 метра еще насыпать короб, и по ширине соответственный, как у яблони будет крона и как будут располагаться корни. В таком случае она будет расти. Вода для плодового дерева непроходимое препятствие. Хуже бетона. Поднимайте, делайте хорошие горки, короба ставьте, чтобы не рассыпалась земля. Таким образом вы можете выращивать что угодно.

М. Баченина:

- «Как правильно сажать и размножать клубнику?»

М. Антонов:

- Вроде не сезон для клубники.

Т. Кудряшова:

- Человек интересуется на весну. В середине декабря мы начинаем сеять землянику всех видов, дельфиниумы – очень долго всходящие и растущие растения. В середине января уже перцы и баклажаны. Методов размножению клубники много. Смотря какая у вас клубника. Клубника – дикое растение. А вот земляника садовая крупноплодная и мелкоплодная – ее нужно сажать в один ряд, на гребне усеченном. Если это ремонтантная, то обязательно для нее парник должен существовать. У нее, как правило, есть розетки. Сначала усы, которые образуют розетки. И от момента появления розетки, то есть формирования ее листьев и корневой системы, должно пройти не более 14 дней, и вы должны ее пересадить. Иначе потом ей будет тяжело приживаться. Это целая наука.

М. Антонов:

- «Как определить, подготовилась туя к зиме или нет?»

Т. Кудряшова:

- Мы должны помнить, что наше участие там иногда нежелательно. Мы начинаем сливать из бочек настои зеленой травы, навоза, перегноев. Это все кислый азот, который провоцирует дерево на удержание зеленой массы на нем. И это очень плохо будет сказываться на ее здоровье и осенью, и зимой. Листья дерево должно сбросить. Мы уже с июля никакого азота ни деревьям, ни кустарникам не даем. Разве что помидорам в теплице, которые обильно плодоносят. А это все должно сбросить листья. Если у нас хвойники уже поменяли цвет с ярко-зеленого на чуть жухловато-зеленый, чуть желтоватый, это значит, что земля замерзла на 60 см, сокодвижение прекратилось вовсе. И деревья не должны стоять с листьями.

Людмила:

- Мы розы осенью откопали с корнем. И посадили в высокий горшок. Что с ней дальше делать? Где ее держать?

Т. Кудряшова:

- Зачем вы ее выкопали? Она что, замерзает у вас? Если уж вы ее хотите сохранить, либо это холодный подвал, и вы ее должны выкопать, не обязательно в горшок. У вас садовая роза, она же не домашняя. Вы должны были выкопать траншею, сделать прикопку, уложить ее головой на юг под 45, а то и 30 градусов. Либо в холодном подвале с завернутыми корнями в глиняной болтушке и во влажных опилках. Так она может пролежать всю зиму. А в прикопке прямо на участке она прекрасно перезимует. И обрезать ее можно только тогда, когда -5 будет на улице днем в течение недели.

Т. Кудряшова:

- С 1 января Россельхознадзор разрешил торгующим организациям, продающим семена и посадочный материал, не ставить срок реализации, а только срок выпуска семян. И вы должны посмотреть таблицу, сроки хранения у семян абсолютно разные.

М. Антонов:

- «Как прорастить грецкий орех? Будет ли он плодоносить?»

Т. Кудряшова:

- В Сибири уже ночью было -30, даже чуть ниже. Грецкий орех здесь не растет. Маньчжурский орех у нас растет. А грецкий орех – южное растение. Плодоносить он будет. Есть орехи, которые плодоносят через два года, есть через десять лет, есть через 18 и 30 лет. Все зависит от того, что выбрали. А прорастить – как в природе происходит. Как каштаны, грецкие орехи падают. Они упали, на них упали листья. Листья их прикрыли. Орех весной влажный, после снега сам откроет створку, и у него пойдет росточек. Корни пойдут вниз. Так проращивается природой.

М. Антонов:

- Спасибо, что были у нас в эфире.