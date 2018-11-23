2018-11-23T22:20:22+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Пять лет Майдану. Ожидания и реальность

Пять лет Майдану. Ожидания и реальностьПять лет Майдану. Ожидания и реальность

Главные события уходящей недели обсуждаем с Аббасом Джума и Митей Леонтьевым

Пять лет Майдану. Ожидания и реальность

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Главные темы:

- Пять лет Майдану. Ожидания и реальность.

- "Должен зарабатывать не меньше миллиона в месяц". Откуда у россиянок завышенные требования к мужикам?

«Привет! Я – Крис Хемсворт». Сибирячка отдала миллион мошеннику, который в соцсетях представился голливудским актером

Иосифа Бродского обвинили в харасменте и требуют отобрать Нобелевскую премию

- Шесть новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. «Русские – утырки в трениках за $7 000». Что сказали канадские хоккеисты о КХЛ.

2. Американского миссионера застрелили из лука туземцы с Андаманских островов.

3. Израиль посетовал на трудности с бомбежкой Сирии из-за России.

4. Хабаровский депутат получила 187-тысячную надбавку к пенсии.

5. Депутат посоветовал не попавшим в "Газпром" и Госдуму "не воротить нос" и идти в маляры.

6. "Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД.

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