Пять лет Майдану. Ожидания и реальность
Главные события уходящей недели обсуждаем с Аббасом Джума и Митей Леонтьевым
Пять лет Майдану. Ожидания и реальность
Главные темы:
- Пять лет Майдану. Ожидания и реальность.
- "Должен зарабатывать не меньше миллиона в месяц". Откуда у россиянок завышенные требования к мужикам?
«Привет! Я – Крис Хемсворт». Сибирячка отдала миллион мошеннику, который в соцсетях представился голливудским актером
Иосифа Бродского обвинили в харасменте и требуют отобрать Нобелевскую премию
- Шесть новостей этой недели, которые вы зря пропустили:
1. «Русские – утырки в трениках за $7 000». Что сказали канадские хоккеисты о КХЛ.
2. Американского миссионера застрелили из лука туземцы с Андаманских островов.
3. Израиль посетовал на трудности с бомбежкой Сирии из-за России.
4. Хабаровский депутат получила 187-тысячную надбавку к пенсии.
5. Депутат посоветовал не попавшим в "Газпром" и Госдуму "не воротить нос" и идти в маляры.
6. "Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД.